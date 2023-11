Moçambique. ONG diz que houve fraude eleitoral em 25 por cento dos municípios

A ONG moçambicana CIP afirmou esta quinta-feira que os dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE) mostram que um quarto dos 65 municípios que foram a votos em outubro "tiveram enchimento de urnas ou roubo de votos da Renamo".

"A fraude está patente nos resultados anunciados" em 26 de outubro pela CNE, refere a Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana Centro de Integridade Pública (CIP), que observou as sextas eleições autárquicas de 11 de outubro e o processo de contagem de votos em todo o país.

A informação conta de um boletim lançado esta quinta-feira em que a CIP analisa o processo eleitoral em que oficialmente foi anunciada a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) em 64 municípios.

"Encontrámos seis municípios com enchimento de urnas a favor da Frelimo e 12 municípios com boletins de voto, provavelmente da Renamo, a serem declarados inválidos. O que é chocante é que este nível de fraude é mostrado pelos próprios dados da CNE em 18 municípios - um quarto dos municípios", aponta aquela ONG, que colocou no terreno, nestas eleições, cerca de 500 observadores.

De acordo com a análise do CIP, o "significativo enchimento de urnas e o roubo de votos" da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) - maior partido da oposição e que segundo os dados da CNE ficou sem o controlo de qualquer autarquia, contra as oito atuais -, foram encontrados em 18 municípios que foram a votos.

"Não aceitamos a validade do tsunami da Frelimo [ao vencer 64 das 65 autarquias] anunciado pela CNE", acrescenta o CIP, dando ainda conta que esta análise e as contagens paralelas das atas e editais das assembleias de voto "mostram que a Renamo ganhou efetivamente em quatro grandes cidades", casos de Maputo e Matola, as maiores do país, nas mãos da Frelimo, e Quelimane e Nampula, que já liderava.