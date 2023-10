Acidente com autocarro e vários carros faz 35 mortos no Egito

Pelo menos 35 pessoas morreram e 53 ficaram feridas este sábado num acidente de viação que envolveu um autocarro e vários automóveis na estrada Cairo-Alexandria, na costa norte do Egito, noticiaram os meios de comunicação social estatais.

O acidente provocou “35 mortos, dos quais pelo menos 18 morreram carbonizados”, escreve o diário Al-Ahram, que publicou uma lista com os nomes de “pelo menos 53 feridos”.

Os acidentes de viação são frequentes no Egito, onde as estradas estão mal conservadas e as regras de trânsito são pouco respeitadas.