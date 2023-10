Chefes das diplomacias russa e arménia reúnem-se em Teerão

Os chefes das diplomacias russa e arménia, Sergei Lavrov e Ararat Mirzoian, reúnem-se, esta segunda-feira, em Teerão com os seus homólogos regionais, informaram os respetivos ministérios, sem especificar o assunto da reunião.

A agência noticiosa iraniana Irna noticiou que os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Turquia, Arménia, Azerbaijão e Irão iriam discutir as "conversações de paz" entre Yerevan e Baku.

As tensões entre os dois vizinhos estão no seu ponto mais alto desde a vitória relâmpago do Azerbaijão no mês passado em Nagorno-Karabakh, um enclave maioritariamente povoado por arménios.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia anunciou que Ararat Mirzoian se deslocaria a Teerão "a convite da parte iraniana".