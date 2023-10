FBI e MI5 alertam para uso de Inteligência Artificial por grupos terroristas

Ken McCallum, diretor-geral do MI5, e Christopher Wray, diretor do FBI, disseram na terça-feira numa cimeira do Five Eyes, – grupo de cooperação, que reúne a Austrália, o Canadá, os EUA, o Reino Unido e a Nova Zelândia - que a Inteligência Artificial (IA) está a ser usada por grupos terroristas.

Os grupos terroristas utilizam esta ferramenta para pesquisar “como construir uma bomba ou formas de ocultar as pesquisas sobre como as construir”, refere Wray, citado pelo Guardian.