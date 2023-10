Elon Musk pondera remover rede social X da Europa

O dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, está a considerar remover a plataforma da Europa devido a uma nova regulamentação da União Europeia (UE), segundo avança o Business Insider.

A Lei dos Serviços Digitais exige que as grandes plataformas online disponham de sistemas eficazes e transparentes para a moderação e a remoção de informações falsas ou prejudiciais.



Tendo em conta a rapidez com que se propagam informações sobre a guerra entre Israel e o Hamas, algumas falsas ou sem verificação, é possível que a plataforma já esteja a violar a lei europeia.



Apesar de ainda não terem sido tomadas medidas oficiais, a maioria dos funcionários da X na Europa foram despedidos e a utilização diária na região diminuiu significativamente.



O comissário europeu,Thierry Breton, afirmou na semana passada que a Comissão está a "investigar a conformidade do X" com a nova lei e solicitou formalmente à plataforma informações pormenorizadas sobre as suas ações para atenuar e eliminar informações prejudiciais ou tóxicas. Caso seja considerado culpado, a X poderá ter de pagar uma coima de até 6% das suas receitas globais.