No carrossel entre Bruxelas e Estrasburgo, eurodeputados visitam Disneyland Paris (sem querer)

De acordo com o The Guardian , a operadora da rede ferroviária francesa, a SNCF, explicou que o desvio se deveu a um erro de sinalização na estação de alta velocidade de Roissy Charles-de-Gaulle. Esta alteração de rota causou um atraso de 45 minutos.

Segundo o Politico, um funcionário europeu lamentou ter sido impossível sair do comboio, apesar de ser possível ver o topo da montanha-russa Space Mountain durante a paragem.

Um assessor parlamentar descreveu o ambiente no comboio como “cheio de gargalhadas sobre a loucura da situação”, e brincou com pedidos por “uma única sede agora”. Outro assessor disse que o Parlamento deveria adotar o mote da Disney, “onde os sonhos se tornam realidade”.

Mudança mensal para plenários e votações

Já o eurodeputado Daniel Freund afirmou, sarcasticamente, que o Parlamento Europeu “não é o Parlamento Mickey Mouse” - uma alcunha usada frequentemente para criticar a mudança mensal do Parlamento Europeu entre as duas cidades.

Todos os meses, o Parlamento Europeu muda-se da capital belga para a cidade francesa, a sua verdadeira sede, para sessões de quatro dias. Para evitar criar uma longa comitiva de carros na estrada entre Bruxelas e Estrasburgo, a instituição freta comboios para o transporte exclusivo dos eurodeputados e de todos os funcionários.

O Tratado da União Europeia não obriga só a estes quatro dias de sessão por mês em Estrasburgo: é lá que os plenários e votações do Parlamento Europeu ocorrem. Por outro lado, as comissões parlamentares reúnem em Bruxelas, e o secretariado do Parlamento tem sede no Luxemburgo.