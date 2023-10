Governo de Israel desmente cessar-fogo a sul de Gaza

Camiões com ajuda humanitária já estão a entrar na Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, no Egipto, avança a televisão israelita i24 News.

O canal adianta ainda que o primeiro-ministro israelita assegura que a entrada desta ajuda e a saída de estrangeiros por aquela fronteira não implicou qualquer acordo de cessar-fogo. “Não existe atualmente qualquer trégua nem ajuda humanitária em Gaza”, refere um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, citado pela Reuters.

Da cidade costeira de Haifa sai esta segunda-feira um navio de cruzeiro com cidadãos norte-americanos, que vão ser levados para Chipre. Todos os norte-americanos que chegarem até às 15h00 (hora portuguesa) ao porto onde o navio se encontra acostado vão poder embarcar.

Em simultâneo, o Ministério israelita da Defesa ativou um plano para evacuar três dezenas de localidades no norte do país, junto à fronteira com o Líbano. Todos os residentes naquelas localidades vão ser colocados em alojamentos subsidiados pelo Estado.

Entretanto, o Ministério da Saúde em Gaza indica que até agora há 2750 palestinianos mortos nos bombardeamentos de Israel, e que 9700 pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações anteriores, o Egito, Israel e os Estados Unidos da América (EUA) teriam concordado com um cessar-fogo no sul de Gaza, coincidindo com a reabertura da passagem de fronteira de Rafah.

[Notícia atualizada às 8h29]