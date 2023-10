Esfaquamento de criança palestiniana nos EUA. Suspeito acusado de crimes de ódio

Um homem de 71 anos foi esta segunda-feira formalmente acusado de homicídio e crimes de ódio depois de esfaquear um menino muçulmano de seis anos até à morte e ferir gravemente a sua mãe em Plainfield, no estado norte-americano do Illinois, segundo avança a BBC News.

O rapaz, esfaqueado mais de 20 vezes, morreu no hospital. A mãe sofreu mais de uma dúzia de facadas, mas é esperado que sobreviva.

No comentário ao ataque ocorrido no sábado, o Presidente dos EUA, Joe Biden, disse ter ficado "enojado".

“Este horrível ato de ódio não tem lugar na América e vai contra os nossos valores fundamentais: a liberdade do medo pela forma como rezamos, aquilo em que acreditamos e quem somos”, destacou Biden.

Quando os agentes da polícia chegaram ao local do ataque, encontraram o homem sentado no chão do lado de fora da propriedade com um corte no rosto. Depois foi levado ao hospital para tratamento antes de ser interrogado.



As vítimas, com dupla nacionalidade palestiniana e norte-americana, foram encontradas num dos quartos da sua casa.

O homem foi indiciado por homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio em primeiro grau, crimes de ódio e agressão agravada.

No rescaldo do ataque, o gabinete do xerife local referiu que “ambas as vítimas deste ataque brutal foram alvos do suspeito por serem muçulmanas e pelo conflito em curso no Médio Oriente envolvendo o Hamas e os israelitas”.