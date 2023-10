Trump exige desculpas à Forbes por ser excluído da lista dos mais ricos

Donald Trump exige um pedido de desculpas por parte da revista Forbes, depois de ser excluído da lista das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. É a segunda vez em três anos que o ex-presidente fica fora deste ranking.

“Venho por este meio exigir um pedido de desculpas completo da falida revista Forbes”, escreveu o ex-presidente no Truth Social, a rede social criada por Trump, depois de ter sido expulso das principais plataformas socias.

A Forbes justificou a ausência do ex-presidente norte-americano com a queda do seu património líquido em 600 milhões de dólares (cerca de 565 milhões de euros).