Greta Thunberg volta a ser multada por desobedecer à polícia

Greta Thunberg foi multada pela por um tribunal por desobediência à polícia durante um protesto climático. É a segunda vez desde julho que a ativista é multada por não respeitar as autoridades.

O Tribunal de Malmo, no sul da Suécia, atribuiu-lhe uma multa de 2.250 coroas suecas (194 euros).

As ações em causa aconteceram numa manifestação, que ocorreu a 24 de julho deste ano. Um grupo de ativistas bloqueou um terminal petrolífero na cidade costeira de Malmo pelo fim da indústria de combustíveis fósseis.

Greta Thunberg, que estava entre eles, recusou-se a levantar-se e teve de ser levada por dois agentes.

A ativista admitiu os factos mas declara que agiu em autodefesa perante a ameaça global causada pelas alterações climáticas.

“Temos a ciência do nosso lado e temos a moral do nosso lado. Nada no mundo pode mudar isto. Estou pronta para agir baseada nas condições existentes, mesmo que conduza a mais sentenças”, afirmou Greta depois do veredicto.