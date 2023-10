OMS pede abertura de um corredor humanitário até a Faixa de Gaza

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu esta terça-feira a abertura de um corredor humanitário até a Faixa de Gaza, que está bloqueada e sob bombardeamento das forças israelitas, após os ataques do Hamas no sábado em Israel.

Jasarevic declarou que a organização está a trabalhar nesta situação com “parceiros”.



O responsável pela OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que esteve na segunda-feira no Cairo durante uma reunião regional da organização, conversou com o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, sobre a possibilidade de ser transportado produtos essenciais através do seu país para os hospitais em Gaza.

"Precisamos destes suprimentos. Os hospitais não podem funcionar sem combustível, sem eletricidade. Os suprimentos que pretendemos transportar já estão num nível baixo, por isso precisamos que estes produtos cheguem" à Faixa de Gaza, insistiu Jasarevic.

As autoridades israelitas confirmaram mais de 900 mortos e 2.700 feridos desde o início da ofensiva do Hamas, lançada no sábado e apoiada pelo grupo Jihad Islâmica, enquanto mais de 680 palestinianos e 3.700 ficaram feridos na sequência de bombardeamentos e ataques de Israel contra a Faixa de Gaza, aos quais se somam mais de 15 em operações e confrontos com forças israelitas na Cisjordânia ocupada.