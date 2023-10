Teerão nega envolvimento em ofensiva do Hamas contra Israel

A missão do Irão na ONU negou no domingo o envolvimento de Teerão no ataque do aliado Hamas contra Israel, num conflito que já fez mais de um milhar de mortos.

"Apoiamos de forma enfática e inequívoca a causa palestiniana. No entanto, não estamos envolvidos na resposta palestiniana, que foi tomada apenas pela Palestina", afirmou a missão do Irão na ONU em Nova Iorque, em comunicado divulgado por meios de comunicação social iranianos.

O jornal americano Wall Street Journal acusou Teerão de ter ajudado a planear o ataque desde agosto e de ter dado luz verde para o seu início.

O Presidente iraniano, Ebrahim Raïssi, apelou este domingo aos "governos muçulmanos" para também afirmarem o seu apoio na sequência do ataque lançado pelo Hamas.

Ebrahim Raïssi falava depois de conversar separadamente ao telefone com os líderes dos movimentos armados palestinianos Hamas, Ismail Haniyeh, e da Jihad Islâmica, Ziad al-Nakhala, que acolheu separadamente em junho, em Teerão.

O Irão mantém relações estreitas com os dois movimentos palestinianos e foi um dos primeiros países a saudar a ofensiva do Hamas lançada no sábado.

"O Irão apoia a autodefesa da nação palestiniana. O regime sionista e os seus apoiantes [...] devem ser responsabilizados neste caso", disse o Presidente Raïssi na sua mensagem dirigida "à nação palestiniana".

"Os governos muçulmanos deveriam juntar-se à comunidade muçulmana no apoio à nação palestina", acrescentou.