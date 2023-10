Retomados voos no aeroporto de Hamburgo após ameaça a avião vindo do Irão

Todos os voos de e para o aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foram retomados ao início da tarde, horas depois de a atividade aeroportuária ter sido suspensa na manhã desta segunda-feira, na sequência de uma ameaça de ataque a um voo oriundo de Teerão, capital do Irão.

As autoridades fizeram buscas no avião, que aterrou em Hamburgo ao final da manhã, adiantou um porta-voz da polícia federal à Reuters. Ainda não se conhecem as conclusões dessa investigação.

No seu website, o Aeroporto de Hamburgo começou por informar que nenhum avião estava a descolar ou a aterrar por causa das medidas de segurança. Depois das 13h em Lisboa, a mensagem foi alterada, a dar conta de que os voos foram todos retomados, com o aviso de que poderá haver atrasos nas próximas horas.

A agência de notícias alemã foi a primeira a noticiar a resposta da polícia a uma ameaça, que acontece no primeiro dia de uma reunião especial entre o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, em Hamburgo.

[atualizado às 13h30]