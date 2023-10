Comissão Europeia suspende totalidade do apoio aos palestinianos

A Comissão Europeia vai suspender a totalidade do apoio prestado aos palestinianos, anunciou, esta segunda-feira, o comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento, contradizendo o que a própria Comissão disse há pouco mais de duas horas.

"Todos os pagamentos estão imediatamente suspensos. Vamos fazer a revisão de todos os projetos. Todas as propostas orçamentais, incluindo para 2023, estão adiadas até decisão em contrário. Vamos fazer uma avaliação compreensiva de todo o portefólio [de ajuda]", anunciou Oliver Varhelyi através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

O comissário acrescentou que o bombardeamento do território israelita a partir da Gaza por parte do movimento islâmico Hamas "é um momento de viragem" no apoio prestado pela União Europeia (UE).