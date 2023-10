Eleições regionais na Baviera e Hesse tiram temperatura política à Alemanha

Dois importantes estados federados da Alemanha, a Baviera e o Hesse, vão este domingo a votos, numas eleições regionais que servirão para medir o pulso à tendência de subida da extrema-direita e de impopularidade do Governo de coligação de centro-esquerda.

As eleições são seguidas com particular atenção desde Berlim, dada a importância dos dois estados em causa, que, no seu conjunto, representam mais de um quarto da produção económica alemã e praticamente um quarto da população, e devido ao contexto de uma subida do populismo, que marcou a campanha eleitoral tanto na Baviera como no Hesse.

Embora os dois estados vizinhos no centro e sul da Alemanha sejam bastiões de longa data da União Democrata-Cristã (CDU) e da União Social-Cristã (CSU), partidos-gémeos conservadores de centro-direita -- a CSU existe somente na Baviera, enquanto a CDU está presente nos restantes 15 estados -, e ambos tenham vitórias anunciadas, a extrema-direita, mesmo sem a força que já exibe na Alemanha de leste, ditou o tom das campanhas eleitorais, marcadas por um discurso cada vez mais duro contra a imigração, e deverá aumentar a sua representação nos dois parlamentos regionais.

Num contexto de descontentamento generalizado com a coligação de centro-esquerda que governa o país -- perto de 80% dos alemães dizem-se descontentes com a resposta governamental às grandes questões como a política migratória, económica e climática -, e com as sondagens a apontarem para resultados muito pobres dos partidos que a compõem -- os socialistas do SPD, do chanceler Olaf Scholz, os Verdes e os liberais do Partido Democrático Liberal (FDP) -, as eleições na Baviera e no Hesse poderão fragilizar ainda mais o Governo, onde reina a desarmonia.