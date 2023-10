Tribunal da Turquia condena jornalista a prisão mas ordena sua libertação

Um tribunal de Istambul condenou esta quarta-feira o jornalista Merdan Yanardag a dois anos e meio de prisão por "propaganda terrorista na imprensa", ordenando ao mesmo tempo a sua libertação já que estava detido desde junho.

Yanardag, de 64 anos, chefe de redação do canal da oposição Tele1, tinha criticado, em junho passado, a prisão em regime de isolamento do fundador do grupo guerrilheiro curdo PKK, Abdullah Öcalan, argumentando que não havia base jurídica para a medida.