Reino Unido acusa Rússia de planear explorar minas no Mar Negro

A Grã-Bretanha acusou a Rússia de conspirar para sabotar navios-tanque civis carregados com grãos ucranianos, plantando minas marítimas nas proximidades dos portos do país no Mar Negro.

Com base no que disse ser inteligência desclassificada, o Reino Unido disse que a Rússia não queria atacar diretamente os navios mercantes usando o recém-criado corredor humanitário da Ucrânia com mísseis, mas em vez disso tentar destruí-los secretamente.

Segundo o site The Guardian, a Rússia procuraria então culpar a Ucrânia pela perda de qualquer navio numa tentativa de fugir à responsabilidade, continuou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, e o Reino Unido disse que iria a público para dissuadir Moscovo de executar o plano.

James Cleverly, secretário dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, acusou a Rússia de “atacar perniciosamente” a navegação civil: “O mundo está a observar – e vemos claramente as tentativas cínicas da Rússia de culpar a Ucrânia pelos seus ataques".