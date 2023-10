​Prémio Nobel da Literatura. Jon Fosse "surpreso mas não muito"

O escritor norueguês Jon Fosse, esta quinta-feira galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, disse estar "surpreso, mas não muito" com o anúncio da Academia Sueca.

Com o nome regularmente presente nas previsões, a sua editora norueguesa Samlaget preparou um comunicado de imprensa antes do anúncio do Prémio Nobel da Literatura. "Estou emocionado e grato. Considero que este é um prémio para a literatura que pretende acima de tudo ser literatura, sem qualquer outra consideração", lê-se no comunicado.

A Academia Sueca reconheceu Jon Fosse "pelas suas peças inovadoras e prosa que deram voz ao indizível", citando "Septologian", um romance em sete capítulos e três volumes, ainda não traduzido.

Em Portugal, múltiplas das suas obras estão publicadas, com destaque para o trabalho feito pelos Artistas Unidos, que desde 2000 encenam as suas peças, a começar com "Vai Vir Alguém", levada ao palco por Solveig Nordlund.

Nos Livrinhos de Teatro, dos Artistas Unidos e da editora Cotovia, estão publicadas "A Noite Canta os seus Cantos", "Inverno", "Lilás", "Conferência de Imprensa e Outras Aldrabices", e "Sou o Vento/Sono/O Homem da Guitarra".

Entre outras edições, a Cavalo de Ferro tem vindo a publicar a prosa de Fosse, com destaque para "Trilogia" (2022) e "Septologia I-II" (2022).

O Nobel da Literatura é um prémio concedido anualmente, desde 1901, pela Academia Sueca a autores que fizeram notáveis contribuições ao campo da literatura, e tem um valor pecuniário superior a 900 mil euros.