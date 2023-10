Portugal pode escapar a fim dos fundos de coesão com alargamento da UE

A futura entrada de nove países na União Europeia não deve resultar no fim dos fundos de coesão para Portugal. Um estudo do Conselho da União Europeia estima um impacto financeiro acima dos 250 mil milhões de dólares com um futuro alargamento à Ucrânia, Moldávia, Geórgia e os seis países da região oeste dos Balcãs.

Segundo o Financial Times, o estudo do Conselho da UE – que reúne os ministros dos governos agrupados por área e é atualmente presidido pela Espanha – aponta que Chéquia, Chipre, Eslovénia, Estónia, Lituânia e Malta devem perder o acesso aos fundos de coesão.

Os fundos de coesão são atribuídos aos Estados-membro da UE com um Produto Interno Bruto (PIB) abaixo da média da União. No orçamento da UE entre 2021 e 2027, Portugal recebe mais de 22,6 mil milhões de euros de fundos relacionados com as políticas de coesão europeias.

Apesar de Portugal poder continuar a receber estes fundos, receberá menos. O próprio estudo, que projeta as atuais regras orçamentais num cenário de uma UE com 36 países, indica que “todos os Estados-membro terão que pagar mais e receber menos” - uma preocupação que já foi discutida no Parlamento e mencionada pela comissária Elisa Ferreira.