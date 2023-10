Arménia desafia Rússia e aprova entrada no Tribunal Penal Internacional

De acordo com o The Guardian , a Arménia , numa tentativa de acalmar os ânimos, procurou assegurar a Rússia que apenas está a juntar-se ao TPI devido a crimes de guerra cometidos pelo Azerbaijão no longo conflito por Nagorno-Karabakh, e não está a retaliar contra Moscovo.

O diretor do Centro de Estudos Regionais na capital da Arménia, Richard Giragosian, disse que a decisão do país em ratificar o tratado fundador do TPI – o Estatuto de Roma - é o sinal mais recente de uma tentativa do primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, em reduzir a influência da Rússia.

“A ratificação do tratado do TPI pela Arménia é principalmente motivada pelo seu desejo de preparar desafios legais contra o Azerbaijão. Mas também envia uma mensagem clara a Moscovo”, explicou.

Para Giragosian, esta decisão faz parte de “uma escalada consistente nas medidas tomadas pela Arménia para se defender a si mesma e desafiar a relação com Moscovo”. O país “está a procurar diversificar a sua segurança”, contou.

A Rússia tem desempenhado, desde há muito, o papel de garante da segurança da Arménia, e tem uma base militar no país. O Kremlin teve historicamente o papel de intermediário nas questões acerca de Nagorno-Karabakh, mas quando o Azerbaijão lançou a mais recente ofensiva, Moscovo decidiu que não iria intervir.

Essa decisão provocou críticas do primeiro-ministro da Arménia, que apontou o dedo à Rússia e questionou a eficácia dos dois mil militares russos destacados em 2020 como força de manutenção da paz.

A Arménia já tem desafiado a narrativa do Kremlin em vários pontos, já tendo até enviado ajuda humanitária para a Ucrânia. No último mês, a capital recebeu tropas norte-americanas para um exercício conjunto.