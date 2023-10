UE vai apoiar reconstrução da Ucrânia com 20 mil milhões de euros, anuncia Cravinho

A União Europeia vai apoiar a reconstrução da Ucrânia com 20 mil milhões de euros e reforçar o apoio militar e as sanções contra Moscovo, anunciou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português, após uma reunião informal em Kiev.

Os chefes da diplomacia dos 27 do bloco europeu reuniram-se esta segunda-feira num encontro informal e preparado sob sigilo, na capital ucraniana, durante o qual, segundo João Gomes Cravinho, se verificou "um consenso político muito forte em relação à necessidade de apoiar a Ucrânia e durante todo o processo que for necessário para retirar as forças russas do território da Ucrânia para que haja paz".

Em declarações à RTP no final da reunião, o governante português adiantou que os representantes da diplomacia da UE falaram de um "apoio financeiro a longo prazo".

Por outro lado, referiu, os países europeus abordaram "aquilo que podem fazer coletivamente em termos de apoio militar", nomeadamente através do reforço do apoio às indústrias de defesa e transferências de equipamentos.

"Estamos a fazê-lo no plano europeu. (...) Há vários países que estão ainda muito ativos nessa matéria", apontou o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Os 27 discutiram também o "reforço de sanções [à Rússia], através de um 11.º pacote, que está agora a ser trabalhado", prosseguiu.

Questionado sobre a Eslováquia, onde o partido populista Direção-social Democracia (Smer-SSD), do antigo primeiro-ministro Robert Fico, que se opõe à ajuda à Ucrânia, venceu as eleições legislativas de sábado, o ministro português disse que vários governantes falaram com o chefe da diplomacia eslovaca.