Arménia e Azerbaijão denunciam ataques às suas forças

Forças da Arménia e do Azerbaijão disseram ter sofrido ataques na zona fronteiriça de Nagorno-Karabakh, com Erevan a anunciar a morte de um soldado e Baku a dizer que uma patrulha conjunta com militares russos foi atingida.

"No dia 02 de outubro, após disparos das forças armadas do Azerbaijão contra um veículo pertencente às forças armadas arménias que transportava equipamento para os soldados (...), houve um morto e dois feridos do lado arménio", anunciou o Ministério da Defesa da Arménia.