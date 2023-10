Países Baixos fecham maior jazida de gás da Europa devido a risco sísmico

Na semana passada, o Conselho de Ministros demissionário confirmou como data final da extração o dia deste domingo, 1 de outubro.

O fim da produção não terá qualquer impacto no abastecimento na Bélgica, de acordo com o diário belga Le Soir.

No entanto, o funcionamento da jazida poderá ser reativado de forma "temporária e limitada" no caso de uma onda de frio intenso no inverno (se se verificarem temperaturas de -6,5ºC vários dias seguidos) ou, por exemplo, no caso de uma avaria em instalações de armazenamento.

A partir de 1 de outubro de 2024 vão começar a desmantelar todas as instalações, de acordo com a agência Efe.

A jazida de Groningen foi uma fonte de abastecimento chave para grande parte da Europa ocidental e teve um grande peso nas finanças públicas neerlandesas desde que começou a sua produção.

No entanto, as centenas de terramotos, com magnitudes de até 3,6 na escala de Richter, causaram danos nas redondezas, levando as autoridades a ordenar o seu fecho.

O processo de fim da extração também se fez de forma gradual, já que o encerramento radical poderia também causar um aumento dos fenómenos sísmicos.