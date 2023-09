Zelensky no Congresso dos EUA. "Sem ajuda, perdemos a guerra"

Volodymyr Zelensky disse a pelo menos 50 senadores dos Estados Unidos da América que a Ucrânia vai perder a guerra com a Rússia se não receber apoio militar. A informação é avançada pelo The New York Times, que cita o democrata líder do Senado.

O Presidente da Ucrânia está na capital norte-americana, Washington D.C., esta quinta-feira, para reunir com o homólogo Joe Biden, na Casa Branca. Antes, passou pelo Capitólio para falar com líderes políticos dos partidos Democrata e Republicano, e ainda pelo Pentágono.

A maioria dos membros do Congresso norte-americano fez uma receção positiva ao chefe de Estado ucraniano. Grande parte dos elementos do Capitólio são ainda favoráveis ao apoio financeiro à Ucrânia por parte dos EUA.

No entanto, um grupo de Republicanos contra o apoio enviaram uma carta à Casa Branca a criticar as medidas do governo de Joe Biden.

A Casa Branca anunciou esta quinta-feira que os Estados Unidos vão entregar "importantes" meios de defesa à Ucrânia, mas sem fornecerem de momento os mísseis ATACMS de longo alcance solicitados por Kyiv.

O Presidente norte-americano "decidiu que não vai fornecer [mísseis] ATACMS, mas não excluiu essa possibilidade no futuro", declarou em conferência de imprensa o conselheiro para a Segurança nacional, Jack Sullivan.