Empresa de Elon Musk abre inscrições para testar "chips" cerebrais em humanos

A empresa de implantes cerebrais de Elon Musk, Neuralink, anunciou que recebeu a aprovação de um conselho de revisão independente para começar a recrutar pacientes para seu primeiro teste em humanos.

Segundo uma publicação no site da Neuralink, a empresa do dono do X e da Tesla procura pessoas com paralisia para testar seu dispositivo experimental num estudo de seis anos. Para isso, a empresa abriu um formulário para candidaturas.

O objetivo é “avaliar a funcionalidade inicial do nosso BCI (brain-computer interface em inglês), para permitir que pessoas com paralisia controlem dispositivos externos com seus pensamentos”, pode ler-se no anúncio.