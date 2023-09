Turquia reitera críticas à Suécia condicionando a adesão à NATO

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse esta terça-feira que a Suécia "deve cumprir as promessas" para que Ancara aprove a entrada do país na Aliança Atlântica reiterando que "há terroristas (curdos) em liberdade nas ruas de Estocolmo".

"Para que isto aconteça (adesão da Suécia à NATO), Estocolmo deve cumprir as promessas. As organizações terroristas devem terminar imediatamente as manifestações nas ruas de Estocolmo e acabar com todas as atividades”, disse Erdogan à estação de televisão pública dos Estados Unidos PBS.

“Aparentemente, a Suécia levou a cabo alterações legislativas, mas isso não é suficiente”, acrescentou.

O chefe de Estado da Turquia, país que pertence à NATO, diz que a candidatura de Estocolmo à organização “está a ser avaliada pelo Parlamento (de Estocolmo)”, mas acusou o Governo de não cumprir “promessas”.

Por outro lado, Erdogan afirmou que as “posições de Estocolmo e Ancara sobre as negociações com vista à entrada da Turquia na União Europeia” são “coisas separadas”.



Erdogan voltou a dizer que a Turquia é um país autossuficiente e que “nunca precisou de contribuições da União Europeia”.

“Deste modo, nem sequer é necessário para nós (entrar no bloco europeu)”, reiterou.

Para o Governo de Ancara, a presença na Suécia de movimentos curdos, considerados “terroristas” pela Turquia, sobretudo o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) impede a entrada da Suécia na NATO.

O pedido de adesão da Suécia à Aliança Atlântica foi provocado pela invasão russa da Ucrânia.

Por outro lado, nos últimos meses, o Governo turco tem criticado a queima de exemplares do Corão em manifestações na Suécia.

O Presidente turco disse ainda na mesma entrevista que “confia na Rússia tanto quanto confia no Ocidente”.

Explicando o recente encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, Erdogan disse que não conseguiu que a Rússia retomasse o acordo sobre o transporte de cereais através do Mar Negro, do qual o Kremlin se retirou em julho, mas que tinha conseguido uma promessa de que Moscovo forneceria um milhão de toneladas de cereais a África.

“Não tenho razões para não confiar neles”, disse Erdogan à PBS em Nova Iorque, onde participa na Assembleia Geral da ONU.

“Na medida em que o Ocidente é fiável, a Rússia é igualmente fiável. Nos últimos 50 anos, temos estado à espera à porta da União Europeia e, neste momento, confio na Rússia tanto quanto confio no Ocidente”, disse Erdogan.

Ancara tem mantido laços estreitos com a Rússia e a Ucrânia durante os últimos 19 meses, desde o início da segunda invasão russa do território ucraniano.

Em julho do ano passado, a Turquia e a ONU chegaram a um acordo para permitir o transporte seguro de cereais ucranianos a partir dos portos do Mar Negro, ajudando a aliviar a crise alimentar mundial.

???????Moscovo abandonou o acordo há dois meses, alegando que um acordo paralelo para permitir as suas exportações de produtos alimentares e fertilizantes não tinha sido cumprido.

Erdogan indicou também a melhoria dos laços com Washington, que se centraram recentemente na aprovação por Ancara do pedido de adesão da Suécia à NATO e num possível acordo para fornecer caças F-16 à Turquia.

“Estamos satisfeitos com o desenvolvimento da nossa cooperação com os EUA”, disse Erdogan. “Resolvemos a maior parte dos impasses durante as conversações com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e decidimos manter mais conversações de acordo com uma agenda positiva”, disse.