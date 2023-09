Zelensky aceita reunir-se com Lula da Silva em Nova Iorque

Volodymyr Zelensky aceitou reunir-se com Lula da Silva, em Nova Iorque, onde decorre a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

O encontro entre os dois chefes de Estado deve realizar-se na quarta-feira, já depois do Presidente do Brasil encontrar-se com Joe Biden, também nesse dia.

Zelensky vai deslocar-se para o hotel onde Lula se encontra hospedado em Nova Iorque.

Este será o primeiro encontro entre ambos, depois de uma chamada telefónica em março.

A posição do Brasil perante a guerra da Ucrânia tem sido alvo de críticas por parte de países de NATO e das próprias forças ucranianas.

Em agosto, o Presidente da Ucrânia criticou as propostas de Lula de Silva para alcançar a paz e diz que não são "coerentes" com o respeito pela "integridade territorial e soberania" do país do Leste europeu.