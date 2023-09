Itália. Sismo de 4.8 atinge Florença

Um sismo de 4.8 na escala de Richter sacudiu a madrugada desta segunda-feira o centro de Itália.

O abalo foi sentido em toda a província de Toscana e de Emilia-Romana, com epicentro a 3 kms sudoeste da localidade de Marradi e com uma profundidade de 8 kms, onde já houve várias réplicas deste abalo, que ocorreu por volta das 5h00 da manhã, hora local (4h00 em Lisboa).

As primeiras indicações indicam que não há danos humanos ou materiais, mas por prevenção, algumas escolas dos municípios mais próximos do epicentro deste abalo estão encerradas. A circulação nas linhas de comboio foram também suspensas, até que sejam verificadas o estado dos materiais.

"Não resultaram danos importantes e particulares. Houve muito medo, decerto, com muitas pessoas a sairem para as ruas, a acompanhar o evento. As verificações de segurança vão continuar nas próximas horas, mas não resultaram pessoas feridas nem danos particulares", disse Fabrizio Curcio, chefe da Protecção Civil Italiana.

"Para o momento, a estrutura operativa está em contacto com os municipios, com o Centro Operativo Nacional e com as duas regiões", acrescentou.