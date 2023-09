Verão de 2023 foi o mais quente desde que há registos

O verão deste ano foi o mais quente desde que há registos globais, em 1880, anunciou hoje o Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, em Nova Iorque.

Os meses de junho, julho e agosto, considerados verão meteorológico no Hemisfério Norte, foram 0,23 graus Celsius (ºC) mais quentes do que qualquer outro verão no registo da NASA e 1,2ºC mais quentes do que o verão médio entre 1951 e 1980.

Os cientistas da NASA concluíram que só o mês de agosto foi 1,2ºC mais quente do que a média.

A NASA refere que este novo recorde surge num momento em que um calor excecional varreu grande parte do mundo, sendo agravado com incêndios florestais mortais no Canadá e no Havai e ondas de calor na América do Sul, Japão, Europa e Estados Unidos, que contribuíram simultaneamente para a ocorrência de chuvas fortes em Itália, Grécia e Europa Central.

"As temperaturas recorde do verão de 2023 não são apenas um conjunto de números - resultam em consequências terríveis no mundo real. Desde temperaturas sufocantes no Arizona e em todo o país, aos incêndios florestais no Canadá e inundações extremas na Europa e na Ásia, o clima extremo está a ameaçar vidas e meios de subsistência em todo o mundo", disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

Para Bill Nelson, "os impactos das alterações climáticas são uma ameaça para o planeta e para as gerações futuras".