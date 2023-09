Kiev reclama "novos avanços" em Bakhmut

As autoridades da Ucrânia declararam esta segunda-feira "novos avanços" ocorridos nos últimos dias nos arredores da cidade de Bakhmut, acrescentando que desde o início da contraofensiva reconquistaram cerca de 50 quilómetros quadrados na zona.

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, disse que as forças de Kiev "alcançaram alguns êxitos nas áreas de Klischivka e Andrivka", na região de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

"Registaram-se alguns avanços. Durante a última semana libertámos dois quilómetros quadrados e durante a campanha ofensiva libertámos 49 quilómetros quadrados nos arredores de Bakhmut", disse Maliar, citada pela agência ucraniana Ukrinform.

As informações da governante não foram ainda confirmadas por jornalistas ou entidades independentes.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realizou no passado dia 05 de setembro uma visita à frente de batalha, nos arredores de Bakhmut, situada na província de Donetsk.

Trata-se de um dos principais pontos de combate entre as tropas de Kiev e as forças de Moscovo nos últimos meses.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, conseguiu o controlo de Bakhmut após a presença de mercenários do grupo Wagner. Depois de abandonarem as suas posições, estes elementos transferiram o comando operacional às forças russas.