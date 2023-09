Lula. "Não há nenhuma razão" para Putin ser detido em cimeira do G20 no Brasil

Desde então, não viaja para todos os países e tem falhado reuniões internacionais como a cimeira do G20, que terminou hoje em Nova Deli, em que esteve representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.

Putin é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI) emitido em março, por suspeita de crimes de guerra pela deportação de crianças ucranianas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, não será detido se participar na próxima cimeira do G20, que se realizará no Rio de Janeiro em 2024, assegurou este domingo o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Posso dizer que se eu for Presidente do Brasil e ele vier ao Brasil, não há nenhuma razão para ele ser preso", disse Lula, citado pela agência francesa AFP.

Moscovo nega as acusações do TPI, afirmando que o mandado de prisão contra o líder russo é "nulo e sem efeito".

Os alegados crimes terão sido cometidos no âmbito da guerra que a Rússia iniciou com a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

O Brasil é signatário do Estatuto de Roma de 1998, o tratado internacional que levou à criação do TPI em 2002, pelo que, teoricamente, deveria deter o Presidente russo se este entrasse no território brasileiro.

Lula lembrou que os líderes dos BRICS, bloco de países emergentes que inclui Brasil e Rússia, se vão reunir em território russo antes da próxima cimeira do G20.

"Todos vão à cimeira dos BRICS, por isso, espero que venham à cimeira do G20 no Brasil. No Brasil, eles vão sentir um clima de paz", afirmou Lula.

"Gostamos de cuidar das pessoas. Por isso, acho que o Putin pode facilmente vir ao Brasil", acrescentou.

O G20 reúne Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Turquia, Reino Unido e União Europeia.

A União Africana foi admitida no grupo no sábado.