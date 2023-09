G20 compromete-se com energias renováveis mas sem apelar à saída dos combustíveis fósseis

O G20 reúne as 19 economias mais desenvolvidas ou emergentes e a União Europeia. A União Africana passou a fazer parte do grupo desde sábado, não tendo sido ainda mencionada a alteração do nome para G21.

"Os líderes concordaram com o mínimo, uma repetição do compromisso do G20 de Bali em 2022 de reduzir progressivamente o carvão", disse Lisa Fischer, especialista do grupo E3G sobre alterações climáticas.

No entanto, os líderes do G20 reunidos em Nova Deli reconhecem que limitar o aquecimento global a 1,5°C, o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, "exige uma redução rápida, forte e sustentada das emissões de 43% até 2030 em comparação com 2019", de acordo com as recomendações do IPCC (Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que aponta para um pico nas emissões até 2025.

Embora 2023 esteja no caminho de se tornar o ano mais quente alguma vez registado, "este G20 deveria mostrar o caminho para um futuro sem combustíveis fósseis", reagiu Friederike Roder, vice-presidente da ONG Global Citizen, denunciando "um muito mau sinal para o mundo".

A redução dos combustíveis fósseis é uma das ambições do presidente da COP28: o próprio Sultan Al Jaber, ao mesmo tempo chefe da empresa petrolífera nacional dos Emirados Árabes Unidos - ADNOC, considerou a sua redução acentuada "inevitável e essencial", uma vez construído, no entanto, o sistema de energia limpa do futuro.

Sobre este assunto, o G20 afirma, pela primeira vez, que "continuará e incentivará os esforços para triplicar as capacidades de energia renovável" até 2030, uma meta que deverá ter consenso na COP28.

"Este é um passo significativo e surpreendente do G20", disse Aditya Lolla, do grupo Ember, saudando o que chamou de "uma grande reviravolta da Arábia Saudita e da Rússia".