Vice-presidente da Comissão Europeia diz que habitação é desafio "muito importante"

Para o membro do executivo comunitário, a solução passa por "uma combinação de esforços" como acelerar a construção de habitação acessível e também apoio financeiro aos jovens. .

Confessando que ainda não leu a carta do primeiro-ministro português, Maros Sefcovic mostrou-se convicto de que este será um dos tópicos "quentes" das discussões na União Europeia nas próximas semanas.

Na sua intervenção perante os participantes da plateia, o vice-presidente da Comissão Europeia defendeu a necessidade da transição climática ser "socialmente justa" e vincou várias vezes a importância do diálogo e da interação com os cidadãos europeus, lembrando as eleições europeias de junho de 2024.

No final, citou o fundador e histórico socialista Mário Soares, dizendo em português: "Todos juntos somos necessários para ganhar o desafio da Europa".