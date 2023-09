Japão. Novo CEO de agência de talentos também enfrenta acusações de abusos

Imagine que uma agência de talentos admite décadas de abusos sexuais cometidos pelo fundador. A presidente, sobrinha do fundador, demite-se, e é substituída por um novo presidente... Que também é acusado de abusar sexualmente de jovens rapazes. É isso mesmo que está a acontecer no Japão, com uma agência especializada em bandas masculinas de j-pop. Na quinta-feira, Julie Keiko Fujishima admitiu, numa conferência de imprensa, as décadas de abusos sexuais cometidas pelo próprio tio, Johnny Kitagawa, que fundou a agência Johnny & Associates. Julie anunciou a própria demissão e, na sequência de uma investigação interna que confirmou os abusos sexuais "repetidos e continuados", pediu "profundas desculpas às vítimas, pessoas afetadas e fãs". Na mesma conferência de imprensa, o novo presidente, Noriyuki Higashiyama, foi questionado pelos jornalistas acerca das alegações sobre abusos que ele próprio terá cometido, publicadas num livro em que é alegado que Higashiyama massajava as virilhas dos rapazes e expunha os seus genitais. O novo líder da agência respondeu de forma lacónica: "Não me lembro claramente. Talvez tenha acontecido, talvez não tenha. Tenho dificuldades em recordar-me", disse, citado pela BBC.

Higashiyama é um antigo membro do grupo musical Shonentai, ator e apresentador de televisão há muito representado pela agência Johnny & Associates, e deve liderar a agência no processo de compensação das vítimas. A sua escolha como presidente foi criticada por muitos, que apontam para a longa história com a agência. Aludindo a questões acerca de bullying com jovens artistas, o novo presidente da Johnny & Associates que é possível que tenha sido mais duro com eles, e que pode ter feito coisas como adolescente ou jovem que não faria agora. Higashiyama declarou que nunca foi vítima de Kitagawa, mas que estava ciente dos rumores. "Não podia, nem fiz, nada sobre o tema," admitiu, dizendo que "vai demorar tempo a recuperar a confiança, e estou a pôr a minha vida em risco por este esforço". Alegações ignoradas desde o final dos anos 80 Desde 1988 que vinham sendo publicadas alegações contra Kitagawa, uma figura poderosa no entretenimento japonês. No entanto, o fundador da Johnny & Associates, que morreu em 2019 - aos 87 anos -, nunca foi acusado de qualquer crime. Em março, a BBC transmitiu o documentário "Predador: O Escândalo Secreto do J-Pop", expondo 50 anos de abusos sexuais por Johhny Kitagawa. Já em abril, o músico japonês de origem brasileira Kauan Okamoto tornou-se na primeira vítima a vir a público e a permitir tanto a publicação do seu nome como da sua fotografia.