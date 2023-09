Manto e coroa de Freddie Mercury leiloados em Londres

Mary Austin conta que a decisão de vender não foi fácil, mas que, trinta anos depois, estava na hora. "Não havia nada que Freddie Mercury gostasse mais do que um leilão", diz Austin. A também antiga noiva de Mercury decidiu, ainda, que o piano preferido do artista, o seu Yamaha Baby Grand Piano, deveria ser licitado sem reservas, para abrir a possibilidade de compra a todos os fãs dos Queen.

Os itens estiveram em exibição durante o mês de agosto e vão ser agora vendidos em seis leilões separados ao longo de um mês, realizados pela Sotheby’s , cada um dedicado a uma parte específica da vida do artista.

Mary Austin, amiga e herdeira de Freddie Mercury, vai leiloar cerca de 1500 objetos que pertenceram ao cantor dos Queen. Entre as peças que vão a leilão estão letras de músicas escritas à mão pelo artista, instrumentos musicais, fotografias, várias peças de vestuário usadas em palco - como os icónicos manto e coroa reais - e até um pente de bigode. Estima-se que todos os objetos possam atingir um valor na ordem dos 6,7 milhões de euros.

Parte do dinheiro arrecadado vai ser doado à Mercury Phoenix Trust (fundação sem fins lucrativos criada em honra de Freddie Mercury) e à Elton John Aids Foundation (organização sem fins lucrativos criada por Elton John para apoiar pessoas que vivem com o vírus da SIDA). Freddie Mercury, recorde-se, morreu aos 45 anos devido complicações de saúde relacionadas com o HIV.

Desde que a exposição abriu portas em Londres, no dia 4 de agosto, mais de 131.000 visitantes viajaram de todo o mundo para explorar o mundo de Freddie Mercury. As peças que foram exibidas e que vão, agora, a leilão faziam parte do seu vasto espólio e estavam na sua casa de Londres. O primeiro leilão acontece já esta quarta-feira, às 17h00, e inclui diversas obras de arte colecionadas por Mercury em vida - como quadros de Picasso, Matisse ou Miró -, bem como jóias e vestuário que usou em espetáculos. Os leilões duram até 11 de setembro.