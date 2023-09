Zelensky visita tropas na região de Bakhmut

O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, visitou esta terça-feira a frente de batalha nos arredores da cidade de Bakhmut, leste do país, um dos principais pontos do confronto com as forças da Rússia.

Zelensky encontrou-se com militares que participaram na contra ofensiva na zona, de acordo com informações oficiais que sublinharam uma reunião com o comandante do Exército, Oleksander Sirski.

"Zelensky discutiu detalhadamente com os combatentes assuntos 'problemáticos' e as necessidades das unidades", indica ainda o comunicado da Presidência ucraniano.

Entre outros assuntos, foram abordadas questões relacionadas com abastecimento de munições de artilharia e mísseis para os sistemas de defesa aérea.

O Presidente ucraniano condecorou alguns militares que se encontram destacados no leste da Ucrânia.

Esta visita à zona de Bakhmut decorreu um dia depois da deslocação que efetuou às províncias de Donetsk e Zaporijia, no leste da Ucrânia e parcialmente ocupadas pelas forças russas que invadiram o país em 2022.

A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, disse na segunda-feira que as tropas ucranianas reconquistaram 47 quilómetros nos arredores de Bakhmut, incluindo os três quilómetros quadrados durante a semana passada.