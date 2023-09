Londres alerta sobre ataque informático russo contra exército de Kiev

Os serviços de informações britânicos alertaram esta segunda-feira sobre intrusões nos telemóveis utilizados pelo exército da Ucrânia envolvido numa contraofensiva face à invasão da Rússia.

De acordo com os serviços de informações do Reino Unido, em comunicado do Ministério da Defesa, a Rússia está a tentar obter "informação militar sensível" das Forças Armadas da Ucrânia através de ataques informáticos contra telefones móveis utilizados pelos militares ucranianos.

O relatório britânico cita as conclusões do National Cyber Security Centre (NCSC), do Reino Unido, além de "outros parceiros internacionais", que na quinta-feira deram conta de uma "campanha de "malware" (ataque informático) contra os dispositivos móveis utilizados pelo Exército ucraniano".

De acordo com as mesmas fontes, o programa usado no suposto ataque informático russo foi identificado como "Infamous Chisel", que já foi utilizado pelo grupo de "piratas informáticos" Sandworm.

Anteriormente, o NCSC, organismo britânico de segurança informática, já atribuiu ligações do grupo Sandworm ao Centro de Tecnologia Especial do Gabinete Central de Informações do Estado Maior do Exército da Rússia.

O "Infamous Chisel" é um programa que permite acesso permanente para filtrar e obter dados de aparelhos Android.

O mesmo programa também é supostamente usado "contra aplicações informáticas do Exército ucraniano", indica o mesmo comunicado difundido hoje pelo Ministério da Defesa britânico através da rede social X.

"Estas atividades demonstram o uso continuado por parte da Rússia de capacidades cibernéticas para apoiar a invasão militar da Ucrânia", refere o mesmo documento britânico.