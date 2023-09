Erdogan diz que Kiev deve "suavizar a sua posição" sobre cereais

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta segunda-feira que a Ucrânia deve "suavizar a sua posição" relativamente à Iniciativa dos Cereais do Mar Negro e "tomar medidas partilhadas com a Rússia" para que o acordo funcione. "A Ucrânia deve, é claro, suavizar as suas posições para poder tomar medidas partilhadas com a Rússia", disse Erdogan durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, na estância balnear russa de Sochi. O líder turco insistiu que isso deve ser feito sem demoras para que os cereais possam chegar "aos países mais pobres de África". "Se 40% destes cereais forem enviados para países europeus, é claro que a Rússia não vê isto como algo positivo, e com razão", acrescentou. Erdogan especificou que até agora "14%" dos carregamentos foram enviados para a Turquia no âmbito do acordo de cereais e "cerca de 6% para países africanos". Ao mesmo tempo, o Presidente turco, que chegou à Rússia precisamente para falar do acordo, abandonado por Moscovo em julho passado, não deu mais detalhes sobre os passos que, na sua opinião, Kiev deve agora tomar para contribuir para o reatamento do entendimento.



A par da ONU, Erdogan foi um dos mediadores do acordo original, conhecido como a Iniciativa do Mar Negro e assinado no verão de 2022 em Istambul, que permitiu à Ucrânia exportar a sua produção de cereais em segurança. Putin diz que Ocidente "enganou" a Rússia Putin afirmou, por sua vez, que o Ocidente tinha "enganado" a Rússia, alegando fins humanitários do acordo de cereais. "Das 32,8 milhões de toneladas exportadas da Ucrânia, mais de 70% acabaram nos países ricos, principalmente na União Europeia", disse o líder do Kremlin. Segundo Putin, os países necessitados receberam apenas 3% dos cereais que saíram pelos portos ucranianos, ou seja, "menos de um milhão de toneladas". O Presidente russo rejeitou firmar um novo acordo para o transporte de cereais através do Mar Negro enquanto o Ocidente não cumprir as exigências de Moscovo.

Putin criticou que o Ocidente continua a "bloquear as exigências russas" sobre o acordo. "Recusam-se a retirar as sanções à exportação dos nossos cereais e fertilizantes, a retomar o fornecimento de máquinas agrícolas e peças sobressalentes", explicou. O primeiro encontro depois da suspensão do acordo O encontro em Sochi foi o primeiro encontro entre Putin e Erdogan depois de Moscovo ter suspendido o acordo de exportação de cereais através do Mar Negro, argumentando que o "lado russo" não tinha sido respeitado.