Trump declara-se inocente no processo judicial no Estado da Georgia

O ex-presidente norte-americano Donald Trump declarou-se esta quinta-feira inocente no caso em que é acusado, com outros arguidos, de tentar anular ilegalmente os resultados das eleições de 2020 no Estado da Georgia e informou que faltará à audiência seguinte.

Com a sua anunciada ausência da audiência na próxima semana em tribunal, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, no Estado da Georgia, Scott McAfee, não poderá ainda ouvir as primeiras alegações do ex-presidente face às acusações.

Trump e outras 18 pessoas foram indiciados, no início deste mês, num processo com 41 acusações, descrito como um alegado esquema para subverter a vontade dos eleitores da Georgia que escolheram o Democrata Joe Biden em vez do candidato Republicano nas eleições presidenciais de 2020.

Para este caso, Trump viajou até à Georgia para se entregar na prisão do condado de Fulton, onde se tornou o primeiro ex-presidente a tirar uma foto judicial, mas apenas agora se pronunciou como inocente.

O caso - apresentado ao abrigo da Lei de Organizações Corruptas da Georgia - é um extenso processo cuja logística em julgamento será provavelmente complicada, envolvendo muitas testemunhas de todas as partes.