Trump acusado de inflacionar património em 2 mil milhões de dólares

Donald Trump inflacionou o seu património líquido para assegurar condições mais favoráveis em empréstimos e para obter ganhos financeiros, segundo a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James. Este é um dos quatro casos criminais em que o ex-Presidente dos Estados Unidos está envolvido.

A transcrição de um depoimento do antigo Presidente foi tornada pública e revela que Trump pode ter exagerado o seu património até 2,2 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros).



De acordo com a ABC News, a procuradora Letitia James alega que, em 2014, Trump indicou nos documentos financeiros ter ativos no valor de 6,7 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros), mas esse valor foi sobreavaliado no valor acima referido (2,2 mil milhões de dólares).

A procuradora-geral do Estado de Nova Iorque pediu assim, na quarta-feira, um julgamento sumário parcial no processo de fraude. Esta ação civil está a ser apreciada no Supremo Tribunal de Nova Iorque, em Manhattan.

O julgamento formal foi marcado para 2 de outubro, mas a procuradora de Nova Iorque espera que o juiz, Arthur Engoron opte por resolver o caso numa audiência que está prevista para 22 de setembro.

Ao contrário dos processos criminais a correr contra o ex-Presidente, este processo não prevê pena de prisão, mas Trump poderá ter de pagar mais um julgamento dispendioso. Letitia James exige que os arguidos paguem uma multa de 250 milhões de dólares (228 milhões de euros) em benefícios financeiros.