EUA. Procuradora pede julgamento sumário de Trump sobre património

A procuradora-geral do Estado de Nova Iorque pediu um julgamento sumário parcial no processo de fraude contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump, argumentando existirem provas suficientes para demonstrar que inflacionou o património.

A ação civil interposta por Letitia James está a ser apreciada no Supremo Tribunal de Nova Iorque, em Manhattan, e o julgamento formal marcado para 2 de outubro.

O processo envolve Trump, os filhos Donald Jr. e Eric, e a Organização Trump, por alegadamente terem inflacionado o valor das propriedades para obter ganhos financeiros, como melhores condições de empréstimo.

A procuradora-geral apresentou uma moção ao juiz Arthur Engoron a pedir um julgamento sumário parcial contra Trump, argumentando que há uma "montanha de provas incontestáveis" de que este emitiu documentos falsos sobre a sua riqueza durante dez anos, incluindo aqueles em que foi presidente, noticiou a cadeia de televisão norte-americana CNBC.

Letitia James, que instaurou o processo no ano passado, exige que os arguidos paguem uma multa de 250 milhões de dólares (228 milhões de euros) em benefícios financeiros e também que a seja restringida a capacidade de conduzir negócios em Nova Iorque.

O juiz Engoron marcou uma audiência para 22 de setembro, mas ainda que dê provimento à moção do Ministério Público para um julgamento sumário, será ainda realizado um julgamento sem jurados para tratar de outras questões do processo, a menos que as partes cheguem a acordo.