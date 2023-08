Feijóo e Sánchez vão reunir para discutir a investidura

Alberto Núñez Feijóo convidou Pedro Sánchez para uma reunião para discutir a investidura que o líder do PP tentará, em setembro, para o cargo de líder do Governo depois de ter sido instado pelo Rei de Espanha.

O líder do PSOE e ainda atual Presidente do Executivo espanhol aceitou o convite.

O encontro de alto nível foi confirmado pelo PSOE ao El País, mas o partido de Pedro Sanchez critica as tentativas dos populares em forçar dissidências na bancada socialista. A mesma fonte dá como improvável um acordo entre os dois partidos.

O líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quer saber qual é a “disponibilidade” de Sánchez para “avançar na estabilidade, nas reformas, na melhoria da institucionalidade e nas medidas económicas” necessárias para Espanha, “pensando no interesse geral de todos os cidadãos”, segundo avançou o porta-voz do PP, citado pela imprensa nacional.