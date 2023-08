Rússia. Testes genéticos confirmam morte de Prigozhin

Um comité de investigação formado pelas autoridades russas confirmou, este domingo, que o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu mesmo na queda de um avião na quarta-feira.

Para chegar a esta conclusão foi feita uma análise genética aos restos mortais encontrados no local onde se despenhou o aparelho. Em comunicado, citado pela imprensa internacional, o comité admite que "foram estabelecidas as entidades de todas as dez vítimas" e que as mesmas "correspondem à lista de voo".