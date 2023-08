Polícia Marítima resgata 47 migrantes ao largo de ilha italiana

A Polícia Marítima anunciou este sábado ter resgatado, na sexta-feira, 47 migrantes que se encontravam em duas embarcações no mar Mediterrâneo, ao largo da ilha de Pantelleria, em Itália.

O resgate, feito por elementos da Polícia Marítima em missão em Itália, no âmbito da Operação "THEMIS", da Agência FRONTEX, aconteceu na sequência de um alerta recebido através da Local Coordinator Centre de Palermo, a informar da existência de duas embarcações com migrantes a bordo.

Em comunicado, a autoridade portuguesa avança que "os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se de imediato para o local, onde intercetaram as embarcações com um total de 47 pessoas, entre elas 26 homens, três mulheres e 18 menores, entre eles três crianças de colo, que não envergavam coletes de salvação".

"Por questões de segurança", os migrantes foram transportados para o porto de Pantelleria, onde os aguardavam as autoridades italianas e elementos da FRONTEX, acrescenta.

Desde junho de 2023, a Polícia Marítima diz já ter resgatado 425 migrantes no âmbito da Operação Conjunta "THEMIS" da Agência FRONTEX, que tem como missão controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia e de órgão de polícia e de polícia criminal. .

Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação "THEMIS", a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões.