Morte Prigozhin. "Tudo indica que tenha sido o Kremlin", diz especialista

O especialista em Relações Internacionais, Felipe Pathê Duarte, acredita que terá sido o Kremlin a atacar o avião em que seguiam os principais dirigentes do grupo Wagner, incluindo o líder Yevgeney Prigozhin.

Em declarações à Renascença, Pathê Duarte enquadra o acidente, que resultou na morte do líder mercenário, no que diz ser uma conduta habitual das autoridades russas.

"Aqui neste caso, tudo indica que tenha sido o Kremlin a fazê-lo. Tudo aquilo que desafia o poder do Kremlin acaba punido de várias formas. Muitas delas com a morte", explica.

Não querendo tirar conclusões sobre as causas da queda do avião em que seguiam os mercenário, Pathê Duarte admite que, tendo sido intencional, a Ucrânia também tinha motivos de "vingança e provocação da instabilidade social e política russas" para anular Prigozhin. Contudo, acrescenta que, na eventualidade de o responsável ser o Kremlin, pode ser encarado como uma demonstração de força para as eleições presidenciais russas, em 2024.