Moçambique anuncia morte de líder terrorista

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Moçambique, Joaquim Rivas Mangrasse, anunciou nesta sexta-feira a eliminação do líder do terrorismo no país.

O moçambicano Bonomade Machude Omar terá sido morto, juntamente com outros elementos da liderança do grupo terrorista.

"Da averiguação feita, e ela ainda continua, foi constatado, com evidências factuais, a colocação fora de combate do líder principal que dirige as operações desde a eclosão do terrorismo em Moçambique, o moçambicano Bonomade Machude, conhecido como Ibn Omar nas matas, conhecido também por Abu Suraka", anunciou o general Joaquim Rivas Mangrasse, numa declaração à imprensa, no quartel de Maringanha, em Pemba.



Segundo o jornal Público, que cita o Presidente Moçambicano, Bonomade Machude Omar morreu em combate com outros jihadistas, na terça-feira.

Filipe Nyusi avançou que “o líder dos terroristas” de Cabo Delgado tinha sido “colocado fora de combate”, mas salientou que a luta contra o terrorismo estava longe de estar acabada.

“A perseguição prevalece e continua até onde os terroristas operam, em pequenos grupos", afirmou o chefe de Estado.

O Presidente acrescentou que "aquelas vilas que estiveram nas mãos dos terroristas até 2021, todas elas, digo as capitais distritais, foram recuperadas pelas Forças de Defesa e Segurança, com o apoio dos nossos parceiros do Ruanda e da SAMIM (missão em Moçambique), da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral)”, mas frisou que ainda é cedo para cantar vitória.