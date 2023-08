Pacheco Pereira, efémero em Kiev: "A paz é muito simples de se obter. Os russos que se retirem"

Pacheco Pereira desceu da praça de Santa Sofia à Maidan ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, apontando para pormenores urbanos de Kiev, sobretudo com leitura histórico-política. Pacheco Pereira quis depois tirar uma fotografia com o Presidente da República junto a um carro de combate russo semi-destruído no centro da capital. “Agora também quero uma selfie”, disse o historiador quando Marcelo mergulhava na multidão da avenida principal de Kiev.

Antes de apanhar o comboio de regresso à Polónia, conversou brevemente com a Renascença, no final da viagem que fez à Ucrânia - a juntar a cerca de meia dúzia no passado - a convite do Presidente da República.

Assentando ideias ao fim de dois dias intensos, conhecendo a Rússia e a Ucrânia, o que é que retira da viagem a Kiev a partir do seu ponto de observação?

Reforcei uma ideia com que vinha e é daquelas coisas em que se faz uma viagem que reforça as ideias que traz. Uma guerra de invasão, com intenção de conquistas territoriais, é uma guerra que tem que ser perdida. E, portanto, os russos têm que perder a guerra.

Os ucranianos sofrem com o peso principal do conflito, mas estão suficientemente motivados e têm tido um conjunto de apoios internacionais que assentam na ideia de que não é possível nenhuma paz com anexações territoriais e, portanto, a Rússia - arranje se lá o acordo que se quiser - tem que se retirar dos territórios que ocupa e da Crimeia.

É evidente que isso será sempre entendido como uma derrota da Rússia. Todos nós desejamos a paz, mas não podemos desejá-la a qualquer preço. A paz é muito simples de se obter - os Russos que se retirem.

E a cedência territorial descartada por Kiev?

Isso tem uma razão muito simples - não se faz uma invasão para conquistar território. Muito menos na Europa, que tem muitos sítios onde há conflitos de fronteiras, e até com conteúdo político em que uma parte tem uma área geopolítica e outra parte tem outra. Esses conflitos de fronteira existem na fronteira com a Rússia, na Roménia, nos Balcãs, no Cáucaso, existem depois na parte asiática.

A política internacional e o direito Internacional têm privilegiado o ‘statu quo’, que se perde com uma invasão. É preciso ver que não estamos a falar de uma pressão diplomática, do reconhecimento de um território. Trata-se de uma invasão altamente destrutiva e que tem corrido mal. Não importa saber se a contra-ofensiva corre bem ou mal. A invasão em si,no seu conjunto,tem corrido mal e, do ponto de vista geopolítico, tem tido efeitos exatamente contrários ao que os russos pretendem.