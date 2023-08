Marcelo Rebelo de Sousa cumpre último dia de visita à Ucrânia

O Presidente da República termina, esta quinta-feira, uma visita de dois dias a Kiev com um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e a participação nas comemorações do Dia da Independência.

O encontro com Volodymyr Zelensky ainda não tem hora prevista, mas na quarta-feira, assim que desembarcou na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi o chefe de Estado português anunciou que iria encontrar-se com Zelensky e, mais tarde, admitiu convidá-lo a visitar Lisboa em momento oportuno.



No primeiro dia da visita, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a algumas localidades nos arredores de Kiev que estiveram sob ocupação russa no início da invasão, há precisamente um ano e meio.



O Presidente da República reconheceu ter encontrado um país diferente daquele que o primeiro-ministro, António Costa, viu em maio de 2022, mas ainda pôde verificar as "cicatrizes" nas localidades temporariamente ocupadas pelas tropas russas à porta da capital.