Rei de Espanha nomeia Feijóo para investidura como primeiro-ministro

O rei de Espanha escolheu nomear Feijóo para tentar a investidura como primeiro-ministro e poder formar uma solução de governação.

A decisão de Felipe VI foi anunciada pela presidente do Congresso, Francina Armengol.

O monarca escolheu o líder do PP, que ficou em primeiro lugar nas eleições de Espanha, e que, neste momento, reúne mais apoios do que o PSOE do ainda primeiro-ministro Pedro Sánchez.

No entanto, nenhum dos dois partidos tem uma maioria de votos suficientes para terem uma investidura dada como garantida.

O rei de Espanha optou por esta solução depois de consultar os partidos que conseguiram obter lugares no Congresso espanhol.

Alberto Feijóo terá agora a oportunidade de tentar a investidura em duas rondas de votação.