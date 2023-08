Papa recebe e reza com 15 jovens ucranianos

O Papa encontrou-se esta manhã com 15 jovens ucranianos, em Lisboa. O grupo entrou na Nunciatura Apostólica pelas 7h50.

De acordo com informação do Vaticano, "após ter ouvido as suas histórias tocantes, o Papa dirigiu aos jovens algumas palavras, manifestando a sua proximidade, 'na dor e na oração'".

O encontro durou cerca de 30 minutos e, no fim, o "Papa e os jovens recitaram juntos o Pai-Nosso, com o pensamento voltado para a martirizada Ucrânia”.

A mesma fonte adianta que os jovens estavam “acompanhados por Denys Kolada, consultor para o diálogo com as organizações religiosos junto do governo ucraniano".

Os jovens abandonaram a Nunciatura já perto das 9h00, depois do Papa já ter seguido para o encontro na Universidade Católica Portuguesa.